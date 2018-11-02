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В Амстердаме расселят «квартал красных фонарей»
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В Амстердаме может исчезнуть «квартал красных фонарей», сообщили СМИ 

РИА Новости + ещё 16 34 минуты назад
Фото: © AFP 2018 / Peter Dejong
Власти Амстердама строят планы по выселению работниц сексуальной индустрии из знаменитого "квартала красных фонарей" в центре города, пишет газета Guardian.
Фемке Халсема, первая женщина на посту руководителя крупнейшего города Нидерландов — Амстердама, намерена приступить к реализации инициативы в 2019 году.
Комплекс мер будет включать выдачу разрешений для занятия проституцией вне исторического центра города. Депутат муниципалитета Фемке Роосма описала свое видение ситуации так: "Представьте что-то вроде отеля с комнатами, оборудованными кнопкой тревожной сигнализации, где женщины спокойны за свои деньги и не испытывают дискомфорта от направленных на них камер туристов".
Скопление туристов в квартале Де Валлен является одной из причин, по которой мэрия стремится расселить этот район. Уже сейчас градоначальница вынуждена временно запрещать работу злачных заведений, чтобы коммунальные службы имели возможность убрать здесь мусор.
Издание отмечает, что это уже не первая попытка очистить центр города от "жриц любви", однако предыдущие оказывались безуспешными.
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