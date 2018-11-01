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В Амстердаме может появиться новый квартал Красных фонарей
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В Амстердаме может появиться новый квартал Красных фонарей 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Peter Dejong
Члены партий GroenLinks, D66 и SP в Нидерландах планируют выступить с предложением о переносе Квартала красных фонарей в Амстердаме из центра города, сообщает Parool.
Квартал Красных фонарей считается историческим, но его дальнейшая судьба обсуждается. Из-за растущего потока туристов и жители, и проститутки испытывают множество неудобств. Туристы разглядывают женщин, кричат и фотографируют, но не обращаются к ним за услугами, что снижает доход работниц бизнеса интимных услуг.
Члены партий предполагают, что если будут выдаваться новые лицензии на проституцию за пределами исторического центра города, женщины смогут на законных основаниях и в безопасности там работать, не сталкиваясь с толпами туристов.
"Мы можем сделать это альтернативное место максимально безопасным, привлекательным и соответствующим пожеланиям работников секс-бизнеса", — говорят в GroenLinks.
По словам Александра Хаммельбурга (D66), эти новые места должны соблазнить проституток покинуть район Красного фонарей, так как там они смогут работать анонимно — без туристов, которые постоянно их фотографируют.
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