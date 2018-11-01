Шимпанзе в зоопарке спровоцировала эвакуацию

В зоопарке Хьюстона шимпанзе разбила окно и спровоцировала эвакуацию

Администрация зоопарка в Хьюстоне эвакуировала посетителей и персонал после того, как одна из шимпанзе повредила окно, сообщает UPI.

Одна из четырех шимпанзе, проживающих в одном помещении, разбила окно, но не смогла выбраться на волю. По словам официальных лиц, это было только одно из нескольких защитных стекол.

Но, не смотря на это, в силу вступил протокол безопасности, который предписывает эвакуировать посетителей и работников с территории зоопарка.