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Шимпанзе в зоопарке спровоцировала эвакуацию
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В зоопарке Хьюстона шимпанзе разбила окно и спровоцировала эвакуацию 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: CC0 / ArtisticOperations /
Администрация зоопарка в Хьюстоне эвакуировала посетителей и персонал после того, как одна из шимпанзе повредила окно, сообщает UPI.
Одна из четырех шимпанзе, проживающих в одном помещении, разбила окно, но не смогла выбраться на волю. По словам официальных лиц, это было только одно из нескольких защитных стекол.
Но, не смотря на это, в силу вступил протокол безопасности, который предписывает эвакуировать посетителей и работников с территории зоопарка.
"Ни гости, ни животные не подвергались опасности, — заявил представитель зоопарка. — Шимпанзе были помещены в закрытый корпус и пробудут там до тех пор, пока стекло не будет заменено".
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