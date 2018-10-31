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В ЛНР сообщили о попытке взлома электронной почты ЦИК
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В ЛНР сообщили о попытке взлома электронной почты ЦИК 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные попытались взломать электронную почту Центральной избирательной комиссии (ЦИК) самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили РИА Новости в избирательной комиссии.
"Попытки взлома электронной почты Центральной избирательной комиссии Луганской народной республики осуществлялись сегодня неизвестными", — сообщили в ЦИК.
Собеседник агентства уточнил, что взломать электронную почту пытались после проведения заседания Совбеза ООН. Сообщается, что попытки взломать электронную почту ЦИК ЛНР оказались безуспешными.
"Работа по организации и проведению выборов главы и депутатов народного совета Луганской народной республики не нарушена и идет в соответствии с установленным графиком", — уточнили в ЦИК.
Ранее Совбез ООН рассматривал на заседании вопрос о выборах в ДНР и ЛНР, которые запланированы на 11 ноября. Западные страны-участники СБ не допустили на заседание представителя ЦИК ЛНР. Франция, Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания — члены Совета Безопасности ООН, а также примкнувшие к ним бывшие и будущие члены совета Италия, Бельгия и Германия сделали заявление, в котором отметили, что не признают выборы в самопровозглашенных республиках и просят Россию остановить этот процесс.
Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.
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