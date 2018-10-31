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Обезьяна стащила у мужчины живую кобру
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Обезьяна стащила у мужчины живую кобру 

Рамблер 52 минуты назад
В Индии заклинатель змей в одно мгновение лишился кобры: дикая обезьяна вырвала у него из рук «партнершу» по выступлению. Житель города Вриндавана, устраивающий представления с опасными животными, расположился на тротуаре у храма, мужчина намеривался убрать кобру в корзину, как к нему стремительно подлетел примат и выхватил змею. Заклинатель попытался нагнать воришку, который вскарабкался со своей добычей по стене. Но попытки дрессировщика не увенчались успехом. Кражи продуктов, а также иных предметов обезьянами — явление достаточно распространенное в Индии, но случай хищения человекообразным змеи зафиксирован впервые.
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