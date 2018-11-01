В США назвали следующую страну-жертву террористов

National Interest назвал следующюю страну‐жертву ИГ*

Следующей страной, на территории которой «Исламское государство»* сможет закрепить свое влияние, станет Иордания . К такому выводу пришло издание National Interest.

Хашмитскому королевству, указано в материале, угрожает серьезная опасность. Тот факт, что Иордания известна, как основной союзник США в борьбе с ИГ*, государству не поможет.

По имеющимся данным, по численности среди иностранных боевиков террористической группировки иорданцы находятся на третьем месте. В рядах ИГ* их порядка трех тысяч человек. Кроме того, ситуация в стране может дестабилизироваться из-за актуальных проблем — безработицы, нищеты, слабого управления и религиозного экстремизма.

Боевики скоро вернутся на родину после поражения ИГ* в Сирии и Ираке. Опыт реальных боевых действий и идеологическая осведомленность террористов, подчеркнуло ИА Nation News, станет реальной угрозой безопасности внутри страны.

Опасность, уточнили СМИ, будет исходить и от сирийских беженцев. В Иордании их численность, по предварительным оценкам, оценивается приблизительно в 658 тысяч человек. При этом общее число населения королевства — 9,5 миллиона жителей. Присоединиться к террористам людей могут подтолкнуть плохие условия пребывания.

National Interest полагает, что проблема экстремизма в Иордании встает все более остро с 2015 года.

*ИГ / «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории России и в ряде других стран.