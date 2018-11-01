США приняли жесткие меры против «тройки тирании»

Власти США ввели санкции против диктаторских режимов «у берегов США». Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон , выступая с речью о политике Белого дома в отношении Латинской Америки, передает Reuters

Как стало известно из его заявления, Дональд Трамп подписал указ, вводящий санкции против Венесуэлы . Согласно ему, американским гражданам запрещено вести бизнес с физическими и юридическими лицами, продающими венесуэльское золото.

Позднее указ о санкциях против этой страны появился на сайте Белого дома. Отмечается, что США намерен противостоять «действиями режима Мадуро, направленных на то, чтобы разграбить богатства Венесуэлы и использовать их в своих коррупционных целях».

Госдепартамент США также запретил гражданам и компаниям США проводить транзакции с организациями, связанными с военными и разведывательными структурами Кубы. Болтон не упомянул о санкциях в отношении Никарагуа.