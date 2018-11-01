Ещё
США приняли жесткие меры против «тройки тирании»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США приняли жесткие меры против «тройки тирании» 

Lenta.ru + ещё 17 37 минут назад
Фото: Reuters
Власти США ввели санкции против диктаторских режимов «у берегов США». Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая с речью о политике Белого дома в отношении Латинской Америки, передает Reuters.
Как стало известно из его заявления, Дональд Трамп подписал указ, вводящий санкции против Венесуэлы. Согласно ему, американским гражданам запрещено вести бизнес с физическими и юридическими лицами, продающими венесуэльское золото.
Позднее указ о санкциях против этой страны появился на сайте Белого дома. Отмечается, что США намерен противостоять «действиями режима Мадуро, направленных на то, чтобы разграбить богатства Венесуэлы и использовать их в своих коррупционных целях».
Госдепартамент США также запретил гражданам и компаниям США проводить транзакции с организациями, связанными с военными и разведывательными структурами Кубы. Болтон не упомянул о санкциях в отношении Никарагуа.
«Многие из присутствующих здесь стали жертвами невообразимых ужасов, которые творили режимы в Кубе, Венесуэле и Никарагуа. Вы выжили, превозмогли, преодолели. Тройке тирании в нашем полушарии — Кубе, Венесуэле и Никарагуа — наконец дан достойный ответ», — отметил он.
Последние новости
России понадобилось больше золота Цены на бензин пошли вниз Подтверждена версия об уничтожении тела убитого саудовского журналиста в кислоте
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле об изнасиловании следователя появилась подруга256
«Ответ санкциям»: Украина арестовала крупный российский груз340
Жена обвиняемого в изнасиловании сделала заявление42
У насильника следователя были планы на правительство371
Сын итальянского атташе избил российского актера297
Видео
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
00:23
Россия ввела санкции против Украины
Политика
01:03
Грабитель на машине протащил пенсионерку по асфальту
Криминал Происшествия
01:18
Упавший «Союз» повредили при сборке
Технологии В мире
00:41
Уральских спасателей заставили косить траву под снегом
Общество Другое
00:16
Женщину в Москве убило колесом от грузовика
Происшествия Автоспорт
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
04:24
Объяснен провал в создании российского беспилотника
Армия Оружие
05:38
Борисова подала в суд на экс-супруга
Шоу-бизнес
00:39
Первый залп: чем Москва ответила Киеву
Конфликты Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение