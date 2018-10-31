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ОБСЕ увидела «свет в конце тоннеля» для Донбасса
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ОБСЕ увидела «свет в конце тоннеля» для Донбасса 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях Украины не является замороженным, его возможно разрешить. С таким заявлением в среду, 31 октября выступил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг, передает «Интерфакс».
Для Хуга сегодняшний день стал последним на должности.
«Я ухожу с чувством тревоги и грусти. В то же время я ухожу с чувством надежды. Я до сих пор вижу свет в конце тоннеля. Этот конфликт не закореневший, не замерший и не замороженный. Его можно завершить, приняв соответствующее решение», — сказал он на брифинге.
Хуг напомнил, что проработал на своем посту около четырех лет.
«Поверьте, меня нисколько не тешит то, что я скажу: мало что изменилось за это время», — сказал он.
«Я покидаю эту должность со смешанными чувствами. Несмотря на все то, что мы сделали, несмотря на размещение свыше 700 гражданских наблюдателей, сотен бронированных транспортных средств для их защиты, а также технологий, чтобы помочь их работе, несмотря на круглосуточную самоотверженность… насилие не прекращается. Люди до сих пор гибнут. Воля, необходимая для прекращения этого конфликта, явно не прослеживается», — указал Хуг.
Также он сообщил, что наблюдатели ОБСЕ видели организованные колонны техники, которые пересекали неконтролируемые Киевом участки украинско-российской границы.
«Мы также общались с людьми, которые утверждали, что они являются частью российских регулярных войск, которые воюют на ротационной основе. Мы также видели следы от тяжелого вооружения, которые вели к границе с Российской Федерацией. Все эти факты освещены в наших ежедневных отчетах», — подчеркнул Хуг.
На посту первого заместителя главы СММ ОБСЕ на Украине Хуга заменит британский дипломат Марк Этерингтон, последние годы работавший в составе миссии под руководством Хуга.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине начала работу в марте 2014 года после обращения правительства Украины с согласия стран-участниц организации. Основными задачами миссии являются объективное наблюдение за ситуацией в зоне конфликта и установление диалога между его участниками.
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