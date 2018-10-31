Aftonbladet (Швеция): вот почему уходит Ангела Меркель

Миграционный кризис покончил с любовью и доверием немецкого народа к Ангеле Меркель.

Сейчас мы видим, как заканчивается эпоха, пусть пока все и происходит очень медленно.

Возможно, она ушла с должности лидера партии для того, чтобы освободить место для своего будущего преемника на посту канцлера.

В каком-то смысле сообщение Ангелы Меркель, что она не будет переизбираться на пост лидера партии, не стало неожиданностью.

Всем, кто следит за немецкой политикой, давно уже было ясно, что Меркель отступает. И хотя до этого момента она не подтверждала это сама, все предвидели, что Меркель не будет участвовать в выборах 2021 года. Но ей трудно разжать хватку и выпустить из рук партию и власть, которыми она распоряжалась последние 13 лет.

Меркель была не просто канцлером Германии. Она поднялась до уровня непререкаемого лидера Европы и успешно устраняла один кризис за другим.

Вплоть до миграционного кризиса 2015 года. Поначалу Меркель справлялась хорошо и с ним. Она открыла границы страны для отчаявшихся беженцев, которые брели по Европе на север, и тем самым подала сигнал остальным странам сделать то же самое. Многие прислушались к этому, но еще больше стран закрыли свои границы и оставили Германию, Швецию и Австрию практически в одиночестве принимать поток мигрантов.

Несмотря на возникшие у Германии огромные проблемы, Меркель отказалась поменять решение. Конечно, постепенно она начала закручивать гайки, но во внешней политике при этом продолжала проявлять щедрость. Она отказалась признать, что допустила какие-то ошибки. И это привело к тому, что все больше немцев стали терять к ней доверие.

Вплоть до миграционного кризиса у Меркель было ласковое прозвище «мама». Она играла роль матери всей Германии. Даже многие из тех, кто голосовал за другие партии, а не за ее христианско-демократическую ХДС, считали, что она — хороший канцлер и должна оставаться на этом посту.

Избиратели устали

За выборами 2017 года я следила, находясь на месте событий в Германии. Вместо любви на Меркель тогда обрушилась ненависть. Я видел множество немцев, которые говорили, что всегда голосовали за ХДС, но теперь собираются отдать свои голоса правопопулистской «Альтернативе для Германии» (АдГ). Единственная причина, которую они называли, состояла в том, что они устали от Меркель.

Женщина-физик из ГДР, которая стала главным немецким политиком в современной истории, продолжит работу в качестве лидера Германии и Европы до тех пор, пока будет держаться сформированная ею пестрая коалиция, или до 2021 года, когда закончится ее мандат. Но ее позиции явно пошатнулись.

Это было заметно уже прошлой осенью, когда она пыталась образовать новое коалиционное правительство. Сначала дезертировал ее главный союзник, а затем потребовалось полгода, чтобы достигнуть соглашения с социал-демократической СДПГ. А раньше одной загадочной ауры Меркель хватило бы, чтобы остальные с готовностью встали в строй.

Позиции Меркель станут еще слабее, когда она перестанет возглавлять партию. Ранее Меркель всегда утверждала, что канцлер одновременно должен быть и лидером партии.

Свое мнение она поменяла, возможно, отчасти по личным причинам. Она устала принимать все удары на себя. У нее больше не осталось сил.

Со всех сторон на нее сыплется жесткая критика. Кроме того, все у избирательных урн все прошло очень плохо. Уже выборы 2017 года продемонстрировали большую потерю престижа, хотя ХДС и оказалась крупнейшей партией. В последний месяц родственная партия ХСС пережила сильный спад во время парламентских выборов в Баварии, а ХДС потеряла 10% голосов на земельных выборах в Гессене.

Все это ясно сигнализирует, что волшебная палочка Меркель больше не работает. Как и многие другие крупные лидеры, Меркель совершенно не позаботилась о том, чтобы воспитать себе «наследника трона». То, что она досрочно покидает пост лидера партии, может быть способом дать кому-то возможность постепенно дорасти до роли лидера страны.

Осталось всего три года

При обсуждении наиболее вероятного преемника Меркель чаще всего называют два имени: секретарь партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) и лидер парламентской группы Фридрих Мерц (Friedrich Merz). Первая лояльно относится к Меркель. Второй — один из ее критиков. Быть канцлером при «враждебно» настроенном лидере партии может быть очень трудно.

У Меркель осталось всего три года, чтобы дать своему преемнику дорасти до себя. Если ей это не удастся, на выборах 2021 года у АдГ и прочих оппозиционных партий будет много пространства. Это и определит, какое наследство оставит Меркель после себя.