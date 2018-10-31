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Ультиматум нефтяникам, дисквалификация россиян и другие события дня
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Главные события среды 

Рамблер 1 час назад

Путин назвал цели новой миграционной политики

Президент России Владимир Путин заявил, что подписанная им концепция миграционной политики направлена на создание комфортных условий для переселения соотечественников.

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

На этой неделе у россиян будет три выходных дня: с субботы, 3 ноября, по понедельник, 5 ноября.

У здания ФСБ в Архангельске прогремел взрыв

Возле здания архангельского управления Федеральной службы безопасности России произошел взрыв.

Порошенко пообещал «не сдаваться» России ради газа

EPA
Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что не допустит сдачу Москве суверенитета ради газа.

Названа еще одна причина увольнения Карреры

global look
Причина увольнения итальянца Массимо Карреры из «Спартака» не только в неудовлетворительных результатах в этом сезоне.

Путин сохранил налоговые льготы для предпенсионеров

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о сохранении льгот по имущественным налогам для граждан предпенсионного возраста.

Россиян дисквалифицировали за допинг

Четверо российских тяжелоатлетов отстранены от соревнований за нарушение антидопинговых правил.

Российских гимнасток обвинили в отставании от американок

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко рассказала, что в Дохе на чемпионате мира женская сборная по гимнастике завоевала путевку на Олимпиаду-2020.

Медведев поставил нефтяникам ультиматум

Глава российского правительства Дмитрий Медведев пригрозил до конца недели подписать документ о введении заградительных пошлин на нефть.

В России взлетят цены на продукты

В Министерстве экономического развития во вторник предупредили, что ведение экологического сбора повлияет на стоимость ряда товаров.

Названы последствия дедолларизации России

Власти России могут пойти на валютные ограничения и давление на банки при дедолларизации, но лишь теоретически.

Россиян расстроили новогодним курсом рубля

Если санкции против России будут все-таки введены, то рубль ничто не спасет от падения, считают эксперты.
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