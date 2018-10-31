Позиция Лукашенко по Крыму восхитила Запад

Позиция Белоруссии по Крыму вызвала восторг у западных стран

Западные страны «в восторге» от официальной позиции Белоруссии по Крыму, однако это не мешает им критиковать белорусские власти. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает издание tut.by.

«Нам говорят, что Европа заинтересована в суверенитете Беларуси. При этом отдельные наши западные партнеры в восторге от позиции Минска по Абхазии и Южной Осетии, по Крыму и Донбассу. Однако как только доходит до конкретных вопросов взаимодействия, то у нас, оказывается, есть проблемы с правами человека», — сказал Лукашенко, выступая на открытии встречи основной группы Мюнхенской конференции безопасности в Минске.

Лукашенко посоветовал европейским странам обратить внимание на то, что происходит «у вас, в Европе, с демократией».

Он также выразил сомнение в искренности европейской точки зрения о том, что самая демократичная страна в Восточной Европе — это Украина.

«Кто-то сейчас на Западе говорит, что самая демократичная страна в Восточной Европе сегодня — это Украина. Но кто из вас хочет жить в этой демократической Украине, например, на Донбассе?», — поинтересовался белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что Беларусь много делает для Евросоюза в сфере безопасности и при этом не претендует на членство в ЕС и «не ползает там в Брюсселе».

Белоруссия официально не признавала Крым территорией России, однако Александр Лукашенко не раз заявлял, что де-факто полуостров стал частью РФ.