Лукашенко рассказал о восторге Запада от позиции по Крыму

Лукашенко рассказал о восторге Запада от позиции Белоруссии по Крыму

Ряд западных стран в восторге от непризнания Минском Крыма, Абхазии и Южной Осетии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Отдельные наши западные партнеры в восторге от позиции Минска по Абхазии и Южной Осетии, по Крыму и Донбассу. Однако как только доходит до конкретных вопросов взаимодействия, то у нас, оказывается, есть проблемы с правами человека», — передает слова Лукашенко Tut.by.

При этом он подверг критике мнение Запада о том, что самая демократичная страна в Восточной Европе — Украина.

«Но кто из вас хочет жить в этой демократической Украине, например, на Донбассе?» — сказал Лукашенко.

По его словам, Минск делает многое для Евросоюза в сфере безопасности, создавая «эффективный заслон на пути нелегальной миграции, наркотрафика и криминала в Европу».

«При этом мы не претендуем на членство в ЕС, на коленях не ползаем там в Брюсселе и идем к европейцам отнюдь не с протянутой рукой. Нам всегда есть что предложить партнерам», — сказал Лукашенко.

Отметим, что Лукашенко, официально не признавая воссоединение России с Крымом, заявлял, что де-факто полуостров стал частью России.