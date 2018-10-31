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Лукашенко рассказал о восторге Запада от позиции по Крыму
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Лукашенко рассказал о восторге Запада от позиции Белоруссии по Крыму 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Ряд западных стран в восторге от непризнания Минском Крыма, Абхазии и Южной Осетии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Отдельные наши западные партнеры в восторге от позиции Минска по Абхазии и Южной Осетии, по Крыму и Донбассу. Однако как только доходит до конкретных вопросов взаимодействия, то у нас, оказывается, есть проблемы с правами человека», — передает слова Лукашенко Tut.by.
При этом он подверг критике мнение Запада о том, что самая демократичная страна в Восточной Европе — Украина.
«Но кто из вас хочет жить в этой демократической Украине, например, на Донбассе?» — сказал Лукашенко.
По его словам, Минск делает многое для Евросоюза в сфере безопасности, создавая «эффективный заслон на пути нелегальной миграции, наркотрафика и криминала в Европу».
«При этом мы не претендуем на членство в ЕС, на коленях не ползаем там в Брюсселе и идем к европейцам отнюдь не с протянутой рукой. Нам всегда есть что предложить партнерам», — сказал Лукашенко.
Отметим, что Лукашенко, официально не признавая воссоединение России с Крымом, заявлял, что де-факто полуостров стал частью России.
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