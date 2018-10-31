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Порошенко подписал закон о противодействии «маски-шоу»
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Порошенко подписал закон о противодействии «маски-шоу» 

RT на русском 28 минут назад
Фото: © president.gov.ua
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что подписал закон под условным названием «Маски-шоу, стоп-2», предполагающий упрощённый механизм привлечения к ответственности сотрудников правоохранительных органов.
Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
«Закон под условным названием «Маски-шоу, стоп-2» облегчает механизм привлечения к ответственности следователя, прокурора, милиционера, которые приняли незаконное решение в ходе расследования уголовного дела, которое впоследствии отменено судом», — сказал Порошенко.
Он объяснил, что за неправомерное преследование бизнеса правоохранители будут нести персональную ответственность, в том числе материальную.
Ранее Порошенко подписал закон о воинском приветствии «Слава Украине!».
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