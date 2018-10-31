Ещё
Франция изучит массовое рождение безруких детей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Франция изучит массовое рождение безруких детей 

Lenta.ru + ещё 1 41 минуту назад
Фото: Reuters
Во Франции возобновили расследование случаев рождения детей с полностью или частично отсутствующими верхними конечностями. Об этом сообщает BBC News.
Оно касается трех регионов страны: граничащего со Швейцарией департамента Эн на востоке, а также Бретани и департамента Атлантическая Луара на западе. В общей сложности изучаться будут более 20 случаев.
Первые данные о росте похожих случаев агенезии — врожденного отсутствия частей тела — появились в июле этого года, когда власти обратили внимание на информацию врачей из Эна. Оказалось, что с 2009-го по 2014 год в радиусе 17 километров от коммуны Дрюйя наблюдалось семь случаев рождения безруких детей, что вызвало предположения о негативном влиянии пестицидов. Еще три похожих случая выявили в Атлантической Луаре и четыре в Бретани.
В итоге дело было закрыто несколько недель назад после того, как специалисты не смогли определить общую для всех случаев причину произошедшего. Кроме того, департамент здравоохранения счел, что цифры не слишком превышают средний для страны показатель новорожденных с дефектами.
Однако теперь власти получили новые данные: во время анализа баз данных в Эне нашли еще 11 аналогичных случаев с 2000 года.
Министр солидарности и здравоохранения Франции Аньез Бузин заявила, что первые результаты национального расследования будут опубликованы в январе. Отмечается, что расследование будет крайне сложным.
BBC News также отмечает, что в целом учет детей с врожденными пороками охватывает лишь 19 процентов всех родов. В этой связи масштаб проблемы может в действительности оказаться гораздо большим.
Подобные данные напомнили о скандале с талидомидом. Из-за этого препарата-снотворного, которое женщины во многих странах принимали во время беременности, 8-12 тысяч детей родились с уродствами с 1956-го по 1962 год.
Последние новости
Описаны последние минуты жизни убитого саудовского журналиста Медведев поставил нефтяникам ультиматум из-за цен на бензин Здание ФСБ в Архангельске подорвал 17-летний смертник
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Позиция Лукашенко по Крыму восхитила Запад
Бабушка «подрывника» из Архангельска сделала заявление784
Треть телевизоров останутся с «черным» экраном212
Мила Туманова умерла от рака66
Полицейских заподозрили в изнасиловании коллеги218
Видео
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
00:58
Позиция Лукашенко по Крыму восхитила Запад
В мире
01:11
Треть телевизоров останутся с «черным» экраном
Общество
02:57
Украина закроет небо над Черным морем
Армия Украина
00:21
Официант запустил торт в посетителя и попал на видео
В мире Украина
03:41
Семенович госпитализировали
Шоу-бизнес
01:08
Вот почему уходит Ангела Меркель
В мире Европа
12:24
Путин назвал цели новой миграционной политики
Политика
00:11
Появилось видео с места аварии с «Адмиралом Кузнецовым»
Происшествия Войска
04:15
«Расчленили и уничтожили»: последние минуты Хашукджи
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение