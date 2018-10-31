На Украине показали карту с российским Крымом

Украинский чиновник презентовал карту с российским Крымом

Глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк во время выступления в офисе European Business Association (EBA) показал карту, на которой Крым обозначен российской территорией. Об этом сообщает издание «Украинские новости».

На круглом столе обсуждали вопросы отсутствия разрешений на международные транспортные перевозки и задержки пересечения границы на польской территории. На карте, показанной в ходе выступления украинского чиновника, Крым был обозначен красным цветом, как и территория России.

Отмечается, что никто из присутствующих не отреагировал на произошедшее.

«Украинские новости»

Ранее 1 сентября сообщалось, что польская спортивная газета Przegląd Sportowy опубликовала на сайте карту, на которой полуостров Крым обозначен как часть территории России. 16 августа авторы немецкого документального фильма о Сибири также признали Крым российской территорией.

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей этих регионов поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.