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Военные учёные Китая тайно обучаются на Западе
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WT: Китай тайно отправляет военных учёных на учёбу в западные университеты 

RT на русском 56 минут назад
Фото: Reuters
Китайское правительство тайно отправляет военных учёных страны на учёбу в западные университеты, чтобы они получали опыт, например, в таких областях, как «гиперзвуковые ракеты и навигационные технологии», сообщает The Washington Times, ссылаясь на доклад австралийского исследовательского центра. Как отмечает издание, в докладе говорится о том, что Народно-освободительная армия Китая оплатила «учёбу за рубежом для более чем 2,5 тыс. военных учёных и инженеров», большинство из которых скрывают свои связи с оборонным сообществом Китая.
Китайское правительство тайно отправляет военных учёных страны на учёбу в западные университеты, чтобы они получали опыт, например, в таких областях, как «гиперзвуковые ракеты и навигационные технологии», сообщает The Washington Times, ссылаясь на новый доклад исследовательского центра, связанного с министерством обороны Австралии.
В докладе Австралийского института стратегической политики говорится о том, что Народно-освободительная армия Китая оплатила «учёбу за рубежом для более чем 2,5 тыс. военных учёных и инженеров», большинство из которых скрывают свои связи с оборонным сообществом Китая.
Как предполагают авторы доклада, основная цель Пекина заключается в том, чтобы внедрить своих учёных в университеты, расположенные в странах клуба «Пяти глаз» — в США, Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.
«Десятки учёных Народно-освободительной армии Китая скрыли свои связи с оборонными ведомствами при отправлении в страны «Пяти глаз» и Евросоюза, при этом по меньшей мере 17 из них отправились в Австралию, где они работают в таких областях, как гиперзвуковые ракеты и навигационные технологии», — отмечается в докладе, опубликованном на этой неделе.
Как отмечает издание, ссылаясь на слова авторов доклада,
«эти страны считают Китай не союзником, а, скорее, угрозой; это один из главных противников в области разведки».
Они также предупреждают о том, что 
«не ясно, осознают ли западные университеты и правительства это явление в полной мере».
Несмотря на то, что между США и Китаем в последние годы растёт напряжение, геополитические разногласия между Австралией и Китаем могут быть значительно более острыми, чем те, которые сейчас случаются между Вашингтоном и Пекином, утверждают аналитики.
Заявления, сделанные в докладе Австралийского института стратегической политики, отражают возросшую озабоченность Австралии по поводу активизации деятельности Китая по всему миру, пишет The Washington Times.
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