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Гройсман «оправдался» за горячие батареи в кабинете
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«Сердце греет»: Гройсман «оправдался» за горячие батареи в кабинете 

РИА Новости + ещё 1 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отшутился на вопрос депутатов Верховной рады об отоплении в его кабинете, пишет Korrespondent.net.
В среду в Киеве прошел митинг против повышения цены на газ для населения и тарифов на коммунальные услуги. Глава Радикальной партии Олег Ляшко потребовал отключить батареи в правительстве и парламенте до тех пор, пока отопление не включат в больницах, школах и детсадах.
Пришедшие к Гройсману депутаты потребовали объяснить, откуда "простым людям брать деньги на оплату коммунальных услуг". Во время встречи Ляшко обратил внимание на то, что в кабинете Гройсмана уже включили отопление.
"Я 15 минут стою, и мне уже жарко в вашем кабинете. У вас батареи топят?" — поинтересовался он.
"Это мое сердце греет", — отшутился премьер.
Попытавшись оправдаться, Гройсман подчеркнул, что в его квартире батареи все еще холодные.
На Украине с 1 ноября повысят цены на газ для населения на 23,5 процента в рамках договоренностей с Международным валютным фондом. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов по официальному курсу) за тысячу кубометров. Многие украинцы жалуются, что с новыми ценами им придется "выживать".
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