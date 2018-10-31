Молдавская церковь решила свою судьбу

Молдавская церковь решила остаться частью РПЦ

Молдавская церковь останется частью РПЦ. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон после встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Москве, передает ТАСС.

«Молдавская церковь является составной частью Русской православной церкви (РПЦ). Так было, есть и, я уверен, так будет и дальше», — написал Додон в Facebook.

Он отметил, что такого же мнения придерживается подавляющее большинство верующих Молдовы.

Патриарх Кирилл вручил Игорю Додону орден преподобного Сергия Радонежского второй степени «за активную поддержку церковно-общественных инициатив РПЦ».

В ходе визита в Москву президент Молдавии также встретился с президентом России Владимиром Путиным.