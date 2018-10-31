Молдавская церковь решила свою судьбу

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Молдавская церковь решила остаться частью РПЦ 

Рамблер + ещё 5 4 часа назад
Молдавская церковь останется частью РПЦ. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон после встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Москве, передает ТАСС.
«Молдавская церковь является составной частью Русской православной церкви (РПЦ). Так было, есть и, я уверен, так будет и дальше», — написал Додон в Facebook.
Он отметил, что такого же мнения придерживается подавляющее большинство верующих Молдовы.
Патриарх Кирилл вручил Игорю Додону орден преподобного Сергия Радонежского второй степени «за активную поддержку церковно-общественных инициатив РПЦ».
В ходе визита в Москву президент Молдавии также встретился с президентом России Владимиром Путиным.
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