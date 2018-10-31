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Молдавская церковь решила остаться частью РПЦ
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Молдавская церковь решила остаться частью РПЦ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Молдавская церковь сохранит верность Московскому патриархату, канонической частью которого она является, заявил президент Молдавии Игорь Додон после встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Москве.
«У наших народов общие духовные ценности, и у нас общая православная церковь. Молдавская церковь является составной частью Русской православной церкви (РПЦ). Так было, есть и, я уверен, так будет и дальше. Такого же мнения придерживается подавляющее большинство православных верующих Молдовы», — написал Додон в Facebook.
Ранее в РПЦ обвинили Константинопольский патриархат в легитимации «раскольников» на Украине.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, что Москва может сделать для защиты православных после раскола.
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