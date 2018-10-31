Молдавская церковь решила остаться частью РПЦ

Молдавская церковь сохранит верность Московскому патриархату, канонической частью которого она является, заявил президент Молдавии Игорь Додон после встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Москве.

«У наших народов общие духовные ценности, и у нас общая православная церковь. Молдавская церковь является составной частью Русской православной церкви (РПЦ). Так было, есть и, я уверен, так будет и дальше. Такого же мнения придерживается подавляющее большинство православных верующих Молдовы», — написал Додон в Facebook.

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