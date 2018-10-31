Ещё
Официант запустил торт в посетителя и попал на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сети появилось видео, как официант запустил торт в лицо гостье 

РИА Новости + ещё 4 34 минуты назад
В одном из ресторана Киева официант запустил тортом в лицо посетительницы. Видео инцидента сняли на камеру и опубликовали в Instagram сидящие за соседними столиками люди.
По словам автора поста, пострадавшие гостьи ресторана вели себя вызывающе, "выносили всем мозг и всячески привлекали к своим великосветским персонам внимание".
На кадрах видно, что после препирательств с посетительницами официант бросает торт в лицо одной из них. Женщины кричат и требуют позвать администратора. Чем закончился конфликт, неизвестно.
Последние новости
Британские власти взялись за беглых русских олигархов "Мы проиграли. Мы - банкроты!": что стало с россиянами Майдана Как выглядела грудь у неандертальцев: поразительное открытие
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Позиция Лукашенко по Крыму восхитила Запад318
Бабушка «подрывника» из Архангельска сделала заявление788
Треть телевизоров останутся с «черным» экраном216
Мила Туманова умерла от рака67
Полицейских заподозрили в изнасиловании коллеги221
Видео
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
00:58
Позиция Лукашенко по Крыму восхитила Запад
В мире
01:11
Треть телевизоров останутся с «черным» экраном
Общество
02:57
Украина закроет небо над Черным морем
Армия Украина
00:21
Официант запустил торт в посетителя и попал на видео
В мире Украина
03:41
Семенович госпитализировали
Шоу-бизнес
01:08
Вот почему уходит Ангела Меркель
В мире Европа
12:24
Путин назвал цели новой миграционной политики
Политика
00:11
Появилось видео с места аварии с «Адмиралом Кузнецовым»
Происшествия Войска
04:15
«Расчленили и уничтожили»: последние минуты Хашукджи
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение