Официант запустил торт в посетителя и попал на видео

В Сети появилось видео, как официант запустил торт в лицо гостье

В одном из ресторана Киева официант запустил тортом в лицо посетительницы. Видео инцидента сняли на камеру и опубликовали в Instagram сидящие за соседними столиками люди.

По словам автора поста, пострадавшие гостьи ресторана вели себя вызывающе, "выносили всем мозг и всячески привлекали к своим великосветским персонам внимание".

На кадрах видно, что после препирательств с посетительницами официант бросает торт в лицо одной из них. Женщины кричат и требуют позвать администратора. Чем закончился конфликт, неизвестно.