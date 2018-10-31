Ещё
Гройсман встретится с Меркель в Киеве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гройсман встретится с Меркель в ходе её визита на Украину 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует провести встречу 1 ноября с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в ходе её визита в Киев. Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского кабмина.
Отмечается, что встреча пройдёт в доме правительства в 15:30 (16:30 мск. — RT).
Ранее стало известно, что украинский лидер Пётр Порошенко намерен обсудить с Меркель в ходе её визита на Украину вопросы сотрудничества, а также ситуацию в Азовском море и в Донбассе.
Ангела Меркель прибудет в Киев 1 ноября.
RT на русском: последние новости
Небензя: ЕС и США виновны в невыполнении Киевом Минских соглашений Лукашенко выразил надежду на улучшение отношений с Вашингтоном Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Черкасского
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Упавшая с перил ТЦ женщина умерла139
Путин назвал цели новой миграционной политики168
«Вынесли в крови несколько человек»80
Самые жуткие места России15
Пока вы спали: В Россию пустят миллионы украинцев и белорусов433
Видео
12:24
Путин назвал цели новой миграционной политики
Политика
00:11
Появилось видео с места аварии с «Адмиралом Кузнецовым»
Происшествия
03:24
Названа причина кровавого конфликта в Антарктиде
Происшествия
05:29
Упавшая с перил ТЦ женщина умерла
Происшествия
01:03
Названы сроки принятия программы «Умный город»
Новости Москвы
00:39
Падение москвички в ТЦ попало на видео
Происшествия
03:01
Лукашенко назвал ведущую страну мира
В мире СНГ
01:27
Журналист записал обращение к матери во время теракта
Азия В мире
00:23
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе
Общество
01:04
ЧП у здания ФСБ в Архангельске оказалось самоподрывом
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение