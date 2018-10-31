Гройсман встретится с Меркель в Киеве

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует провести встречу 1 ноября с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в ходе её визита в Киев. Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского кабмина.
Отмечается, что встреча пройдёт в доме правительства в 15:30 (16:30 мск. — RT).
Ранее стало известно, что украинский лидер Пётр Порошенко намерен обсудить с Меркель в ходе её визита на Украину вопросы сотрудничества, а также ситуацию в Азовском море и в Донбассе.
Ангела Меркель прибудет в Киев 1 ноября.