Обзор зарубежных СМИ: Два шедевра пострадали из-за унитаза 

Роковой полет владельца «Лестера» попал на видео
Правоохранители, расследующие дело о гибели тайского бизнесмена Вичая Шриваддханапрабха, передали британскому таблоиду The Sun последнее видео, на котором он еще жив. На видео запечатлен взлет вертолета с миллиардером на борту со стадиона футбольного клуба «Лестер», которым он владел. Непродолжительное время спустя воздушное судно потерпит катастрофу, в которой Шриваддханапрабха погибнет.
Трампа поймали на политической хитрости
Ветераны армии США раскритиковали желание президента Дональда Трампа защитить границу от «плохих парней» — мигрантов из Гондураса и Сальвадора. Об этом сообщает CNN. Уилл Фишер, бывший морской пехотинец, а ныне политический активист, заявил каналу, что намерение Трампа отправить пять тысяч военных к мексиканской границе, чтобы защитить Америку от пока даже неустановленного количества невооруженных людей, которые сейчас находятся в тысяче миль от США, это лишь политическая хитрость, целью которой является навязывание собственной повестки дня.
Два шедевра Миро пострадали из-за унитаза
Унитаз затопил венецианский дворец, испортив две картины Жоана Миро. Об этом сообщает Le Figaro. В течение уже нескольких дней в Венеции происходит наводнение, однако организаторы выставки в Палаццо Дзагури «От Кандинского до Ботеро» не предприняли каких-либо мер предосторожности в этой связи. Накануне они об этом пожалели, обнаружив, что вода начала проникать в здание через унитаз. В результате две картины Миро стоимостью около миллиона евро оказались повреждены. Обе были срочно отправлены на восстановление.
В посольстве Ватикана нашли кости
В посольстве Ватикана в Риме найдены человеческие кости, возможно, молодой девушки, пропавшей без вести 35 лет назад. Об этом сообщает ANSA. По информации агентства, фрагменты костей в римской нунциатуре были обнаружены в ходе ремонта и могут принадлежать Эмануэле Орланди — дочери ватиканского чиновника, бесследно исчезнувшей еще в 1983 году. Вскоре эту теорию подтвердит или опровергнет экспертиза, провести которую распорядился прокурор столицы Италии Джузеппе Пиньятоне.
Болгарский чиновник продавал паспорта украинцам
Полиция Болгарии задержала главу Государственного агентства по делам болгар за рубежом за продажу поддельных паспортов украинцам, молдаванам и македонцам, пожелавшим жить в Евросоюзе. По информации издания EUobserver, председатель агентства Петр Харалампиев с более чем 20 сообщниками продавали фальшивые болгарские паспорта по пять тысяч евро за штуку.