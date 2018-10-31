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Лукашенко назвал ведущую страну мира
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Лукашенко назвал ведущую страну мира 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал США ведущей страной мира во время встречи с помощником американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом.
Визит Митчелла, который прибыл в Минск для участия во встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, Лукашенко считает первым шагом к выходу «из того состояния, в котором находятся белорусско-американские отношения», передает ТАСС.
Лукашенко отметил, что всегда был заинтересован в хороших отношениях с США. В последнее время, по его словам, в двусторонних отношениях произошли серьезные подвижки, но пока не кардинальные.
«Если мы с вами продвинемся в наших отношениях, я обещаю, что Беларусь будет самым надежным и искренним партнером. Если Беларусь что-то вам пообещает, даже в ущерб себе мы это сделаем», — отметил Лукашенко.
Он заметил, что Митчелл хорошо знает проблемы региона.
«Думаю, что вы уделите больше внимания решению этих проблем как ведущая страна мира, если мы будем востребованы в решении самых сложных проблем в Европе, особенно на востоке Европы, здесь, на геополитическом разломе, мы готовы к этому», — сказал он.
Во вторник в Госдепе сообщали, что в Минске Митчелл намерен встретиться с белорусскими чиновниками высокого ранга, чтобы обсудить американо-белорусское сотрудничество по целому ряду глобальных вопросов.
Газета ВЗГЛЯД анализировала шансы возможного отторжения Белоруссии от России.
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