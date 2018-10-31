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Тимошенко уличили в желании использовать Россию
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Тимошенко уличили в желании сделать Россию в «супердонором» для Украины 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Олег Соскин в эфире НСН заявил, что у Юлии Тимошенко нет выбора, поэтому она вынуждена, в случае победы на выборах, добиваться компенсации от РФ.
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах президента Украины намерена добиться от России компенсации убытков, якобы нанесённых утратой Донбасса и Крыма. По словам украинского политика, ее команда установила и документально зафиксировала несколько тысяч фактов причинения вреда конкретным гражданам. Тимошенко уверена, что в случае, если все граждане страны подадут иск к России, то согласно практике Европейского суда по правам человека, сумма компенсации превысит 100 миллиардов евро.
Тимошенко заявила о помехе для антироссийских санкций
Бывший советник Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН заявил, что такие обещания являются сильнейшим предвыборным ходом, однако отвертеться от их выполнения в случае победы Тимошенко уже не сможет (слушайте аудио).
«Ей очень выгодно это реализовывать. Потому что, не только люди начнут получать деньги, но и юридические компании, корпорации, средний и малый бизнесы. Так это очень классно. Там даже никаких денег Грефа им не надо и других мировых организаций. Россия станет супердонором для Украины. Будет финансировать до скончания веков. Работать будет на оплату Украины и украинских граждан. Порошенко, наверное, грызет стол там где-то у себя в подвале в президентской администрации из-за того, что ему такое в голову не пришло. Это потому что он очень жадный. Это сильный очень ход. Она будет его реализовывать, у нее выхода нет. Любой, кто станет президентом Украины, автоматически превратится в очень мощного врага Российской Федерации», — заявил политолог.
Экс-депутат Рады рассказал, кто обостряет конфликт между Украиной и Венгрией Напомним, ранее во вторник Юлия Тимошенко усилила силовую сторону избирательной кампании, объявив о формировании так называемого военного кабинета. Его состав станет известен общественности перед выборами президента Украины, отметила она.
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