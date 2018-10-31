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Климкин: пропагандистские каналы пишут тексты для МИД РФ
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Климкин рассказал, кто пишет тексты для МИД России 

Газета.Ru + ещё 1 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что тексты для МИД России пишут на российских пропагандистских каналах. Об этом министр написал на своей странице в твиттере.
По мнению Климкина, российская сторона "катится к своей отдельной реальности". Он подчеркнул, что эта реальность отличается от реальности западных стран, а также "всего адекватного мира".
"Ранее в МИД России писали тексты для пропагандистских каналов, теперь эти каналы пишут тексты для МИД", — заявил Климкин.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об основаниях предполагать, что к убийству главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко имеет отношение Украина.
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