Климкин: пропагандистские каналы пишут тексты для МИД РФ

Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что тексты для МИД России пишут на российских пропагандистских каналах. Об этом министр написал на своей странице в твиттере.
По мнению Климкина, российская сторона "катится к своей отдельной реальности". Он подчеркнул, что эта реальность отличается от реальности западных стран, а также "всего адекватного мира".
"Ранее в МИД России писали тексты для пропагандистских каналов, теперь эти каналы пишут тексты для МИД", — заявил Климкин.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об основаниях предполагать, что к убийству главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко имеет отношение Украина.