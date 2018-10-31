Климкин: пропагандистские каналы пишут тексты для МИД РФ

Климкин рассказал, кто пишет тексты для МИД России

Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что тексты для МИД России пишут на российских пропагандистских каналах. Об этом министр написал на своей странице в твиттере.

По мнению Климкина, российская сторона "катится к своей отдельной реальности". Он подчеркнул, что эта реальность отличается от реальности западных стран, а также "всего адекватного мира".