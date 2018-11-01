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В Раде заявили о необходимости диалога с ДНР и ЛНР
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В Раде заявили о необходимости диалога с ДНР и ЛНР 

RT на русском + ещё 2 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Вадим Новинский заявил, что украинские власти должны начать вести прямой диалог с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками ради мира в Донбассе.
Об этом сообщает «Украинская правда».
«Вести диалог надо и с ними (ополченцами. — RT), и с теми, кто находится в Москве… Прямой диалог с Донецком. Прямой диалог с Луганском. На разных уровнях. Это важнейшее условие — вернуть доверие и вернуть мир», — сказал он.
Новинский также добавил, что властям Украины нужно пойти на компромисс в вопросе введения миротворческой миссии в Донбасс.
«Мы должны понимать границы компромисса — возможно это или нет. Ради того, чтобы сохранить жизни наших граждан, необходимо пойти на компромисс и ввести миротворческую миссию на линию соприкосновения», — указал он.
Ранее экс-президент Украины Виктор Ющенко сравнил жителей Донбасса с населением нацистской Германии.
Политолог Владимир Корнилов в беседе с ФАН оценил данное заявление Ющенко.
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