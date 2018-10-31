Порошенко решил «не отдаваться» Москве

Порошенко пообещал «не отдаваться» Москве ради газа

Порошенко призвал не допускать снижения уровни жизни украинцев и потребовал от правительства не откладывать решение проблем с субсидиями на коммунальные платежи.

"Нельзя допустить, чтобы любые политиканы, пообещав, что газ — а раньше это был бензин, сахар, а еще до этого хлеб — будет бесплатным, будем раздавать. Мы этим уже наелись. Бесплатный сыр — только в мышеловке. Или в имперской столице, в Москве, куда надо было ездить для того, чтобы получать газ и сдавать суверенитет. Мы не допустим возврата к этим временам", — объявил он.