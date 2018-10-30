Принц Гарри и Меган Маркл сразились друг с другом 

Шестнадцатидневный тур герцога и герцогини Сассекских по Австралии и Новой Зеландии подходит к своему завершению, последний день официального путешествия британский принц и его супруга провели в Окленде. Несмотря на дождливую погоду, представители королевского дома Великобритании сумели весело провести время в одном из крупнейших городов страны. Принц Гарри и Меган Маркл с удовольствием поучаствовали в соревновании по метанию сапог, разделившись на две команды. Супруга внука британской королевы кидала красный сапог, а сам принц Гарри — синий. Победу одержала команда Меган Маркл. А после веселого состязания в меткости, гости посетили благотворительное мероприятие, которое было устроено при поддержке фонда, помогающего детям, чьи родители отбывают наказания в местах заключения.