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Названы траты Эквадора на пребывание Ассанжа
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СМИ: Эквадор потратил $6 млн на пребывание Ассанжа в посольстве страны в Лондоне 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Власти Эквадора потратили уже $6 млн на пребывание основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа на территории посольства этой республики в Лондоне. Об этом сообщила во вторник местная газета El Comercio со ссылкой на генерального прокурора южноамериканской страны Иньиго Сальвадора.
По информации издания, Ассанж занимает 70 кв. метров в дипмиссии, общая площадь которой составляет 175 кв. метров. В его распоряжении имеются спальня, кабинет, приемная, туалет и ванная комната.
В 2012 году Ассанж попросил убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. Выдвинутые обвинения основатель WikiLeaks отвергает и называет их политически мотивированными.
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