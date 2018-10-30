Названы траты Эквадора на пребывание Ассанжа

СМИ: Эквадор потратил $6 млн на пребывание Ассанжа в посольстве страны в Лондоне

Власти Эквадора потратили уже $6 млн на пребывание основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа на территории посольства этой республики в Лондоне. Об этом сообщила во вторник местная газета El Comercio со ссылкой на генерального прокурора южноамериканской страны Иньиго Сальвадора. По информации издания, Ассанж занимает 70 кв. метров в дипмиссии, общая площадь которой составляет 175 кв. метров. В его распоряжении имеются спальня, кабинет, приемная, туалет и ванная комната. В 2012 году Ассанж попросил убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента . Выдвинутые обвинения основатель WikiLeaks отвергает и называет их политически мотивированными.