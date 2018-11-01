Стало известно, кому Елизавета II передаст трон

Принц Чарльз может очень скоро стать регентом на британском престоле. Его мать, королева Елизавета II , планирует, наконец, передать правление сыну. Об этом писатель и журналист Роберт Джобсон сообщил в своей книге «Чарльз в 70: мысли, надежды и мечты» (Charles at 70: Thoughts, Hopes And Dreams).

По словам королевского корреспондента, в ближайшие три года на британский престол взойдет принц Чарльз Уэльский. В возрасте 95 лет Елизавета II сможет отойти от дел и сделать сына регентом.

Так королева сможет сохранить монархию и не изменит своему слову служить народу до конца. При этом официально королем Чарльз сможет стать только после кончины Елизаветы II, сообщил портал DEITA.RU

Напомним, что принц Чарльз уже очень долго ждет своей очереди на престол. Наследником он стал в трехлетнем возрасте, а 14 ноября этого года Чарльзу исполнится уже 70 лет.

Кстати, книга Роберта Джобсона как раз приурочена к юбилею Уэльского принца. На написание книги журналисту потребовалось почти 30 лет. Все это время он фиксировал события Виндзорского замка, чтобы подробно и правдиво изложить биографию будущего короля.