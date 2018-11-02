На Украине похвастались запасами газа

На Украине назвали рекордными запасы газа на отопительный сезон

«Нафтогазе» заявили, что Украина имеет рекордные запасы газа в подземных хранилищах перед отопительным сезоном. Об этом информирует пресс-служба компании в Facebook.

«Синоптики зафиксировали рекордную осеннюю температуру за последние 137 лет, а мы фиксируем рекордный показатель запасов газа в подземных хранилищах», — указано в сообщении.

По данным компании, в настоящее время в подземных хранилищах 17,1 млрд кубометров газа, что является наибольшим объёмом перед стартом отопительного сезона за последние четыре года.

Отмечается, что прошлый сезон Украина начинала с 16,8 млрд кубометров газа. При этом к концу отопительного сезона у неё оставалось 7,5 млрд кубометров газа.

Ранее стало известно, что украинские ПХГ заполнены на 55%.