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На Украине похвастались запасами газа
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Опубликовано видео из автобуса за секунды до падения

На Украине назвали рекордными запасы газа на отопительный сезон 

RT на русском + ещё 23 1 час назад
Фото: РИА Новости
В «Нафтогазе» заявили, что Украина имеет рекордные запасы газа в подземных хранилищах перед отопительным сезоном. Об этом информирует пресс-служба компании в Facebook.
«Синоптики зафиксировали рекордную осеннюю температуру за последние 137 лет, а мы фиксируем рекордный показатель запасов газа в подземных хранилищах», — указано в сообщении.
По данным компании, в настоящее время в подземных хранилищах 17,1 млрд кубометров газа, что является наибольшим объёмом перед стартом отопительного сезона за последние четыре года.
Отмечается, что прошлый сезон Украина начинала с 16,8 млрд кубометров газа. При этом к концу отопительного сезона у неё оставалось 7,5 млрд кубометров газа.
Ранее стало известно, что украинские ПХГ заполнены на 55%.
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