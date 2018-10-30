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Иран отверг обвинения Дании в подготовке убийства
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Тегеран отверг обвинения Дании в незаконной деятельности иранской разведки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Тегеран отверг заявления главы датской Службы разведки и безопасности (PET) о незаконной деятельности иранских спецслужб в Дании, заявил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.
Ранее глава датского МИД Андерс Самуэльсен заявил, что Дания отозвала посла из Тегерана в связи с сообщениями о незаконной деятельности иранских спецслужб в стране.
Как пишет агентство IRNA, Касеми отверг "враждебные" заявления. Он заявил, что "такие заявления соответствуют планам и заговорам против крепких и постоянно развивающихся ирано-европейских отношений в условиях современных серьезных и особых условий", отмечает агентство.
Ранее глава датской Службы разведки и безопасности (PET) сообщил, что иранская спецслужба готовила убийство на территории Дании. Местное издание Local сообщает, что в подготовке убийства обвиняется гражданин Норвегии иранского происхождения, который был арестован 21 октября в шведском Гётеборге.
Согласно главе PET, объектом покушения являлся лидер датского отделения Арабского движения борьбы за освобождения Ахваза (ASMLA) — группировки, которая поддерживает создание независимого арабского государства в иранской провинции Хузестан. Иранское правительство внесло ASMLA в список террористических организаций.
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