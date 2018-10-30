Туркменов заставят купить велосипеды у родни президента

Туркменов заставят закупиться велосипедами у родни президента страны

Работников бюджетной сферы Туркмении обяжут купить новую партию велосипедов, привезенных в страну родственниками президента республики Гурбангулы Бердымухамедова . Об этом со ссылкой на свои источники в республике сообщает TurkmenYurt.

Как отмечается, племянники главы государства, занимающиеся бизнесом, привезли в страну новую партию велосипедов. Как отмечает агентство «Фергана», в прошлом году многим бюджетникам уже пришлось купить велосипеды, однако теперь им придется потратиться вновь.

«Велосипеды, проданные в прошлом году, уже не актуальны: размер шин не подходит и цвет нужен другой», — приводит TurkmenYurt аргументацию властей.

Также бюджетникам придется купить новую спортивную форму.

Президент Туркмении впервые выступил с идеей популяризировать велоспорт в стране еще в 2013 году. Была принята специальная программа — каждый житель республики должен были обзавестись велосипедом. Позже выяснилось, что руководители государственных банков приобретают крупные партии велосипедов в Китае и Турции по безналичному расчету, а затем продают их сотрудникам своих подразделений за наличные в два с половиной раза дороже.