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Туркменов заставят купить велосипеды у родни президента
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Туркменов заставят закупиться велосипедами у родни президента страны 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Работников бюджетной сферы Туркмении обяжут купить новую партию велосипедов, привезенных в страну родственниками президента республики Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом со ссылкой на свои источники в республике сообщает TurkmenYurt.
Как отмечается, племянники главы государства, занимающиеся бизнесом, привезли в страну новую партию велосипедов. Как отмечает агентство «Фергана», в прошлом году многим бюджетникам уже пришлось купить велосипеды, однако теперь им придется потратиться вновь.
«Велосипеды, проданные в прошлом году, уже не актуальны: размер шин не подходит и цвет нужен другой», — приводит TurkmenYurt аргументацию властей.
Также бюджетникам придется купить новую спортивную форму.
Президент Туркмении впервые выступил с идеей популяризировать велоспорт в стране еще в 2013 году. Была принята специальная программа — каждый житель республики должен были обзавестись велосипедом. Позже выяснилось, что руководители государственных банков приобретают крупные партии велосипедов в Китае и Турции по безналичному расчету, а затем продают их сотрудникам своих подразделений за наличные в два с половиной раза дороже.
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