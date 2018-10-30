В тюрьме США убит известный гангстер Джеймс Балджер

In 2013, a federal jury in Boston convicted "Whitey" Bulger of participating in 11 murders in the 1970s and 1980s while running a sprawling criminal enterprise.

Here's a closer look at the trial: https://t.co/Y1KkVmW8j8 pic.twitter.com/F8sZSAxyhU— The Boston Globe (@BostonGlobe) 30 октября 2018 г. Американский гангстер, 89-летний Джеймс «Уайти» Балджер был убит в одной из тюрем Западной Вирджинии, где отбывал пожизненный срок.

Об этом сообщает The Boston Globe.

Отмечается, что в связи с произошедшим будет проведено расследование.

Никакой конкретной информации об инциденте власти не предоставили.

По предварительным данным, убийство совершил сокамерник Балджера.

В 2013 году суд признал его виновным в 11 убийствах, совершённых в 1970-х и 1980-х годах​​​.

По данным издания, американские власти в течение долгого времени вели поиски Балджера.