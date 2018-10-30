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В тюрьме США убит известный гангстер
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В тюрьме США убит известный гангстер Джеймс Балджер 

RT на русском + ещё 8 53 минуты назад
Фото: RT на русском
Американский гангстер, 89-летний Джеймс «Уайти» Балджер был убит в одной из тюрем Западной Вирджинии, где отбывал пожизненный срок.
Об этом сообщает The Boston Globe.
Отмечается, что в связи с произошедшим будет проведено расследование.
Никакой конкретной информации об инциденте власти не предоставили.
По предварительным данным, убийство совершил сокамерник Балджера.
В 2013 году суд признал его виновным в 11 убийствах, совершённых в 1970-х и 1980-х годах​​​.
По данным издания, американские власти в течение долгого времени вели поиски Балджера.
Он был одним из 10 наиболее опасных преступников США. ФБР объявило награду за информацию о его местонахождении в размере $2 млн  По некоторым данным, Балджер стал прототипом Фрэнка Костелло — одного из главных героев фильма американского кинорежиссёра Мартина Скорсезе «Отступники» (2006 года) с актёрами Леонардо ДиКаприо и Мэттом Дэймоном в главных ролях.
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