В тюрьме США убит известный гангстер

Американский гангстер, 89-летний Джеймс «Уайти» Балджер был убит в одной из тюрем Западной Вирджинии, где отбывал пожизненный срок.
In 2013, a federal jury in Boston convicted "Whitey" Bulger of participating in 11 murders in the 1970s and 1980s while running a sprawling criminal enterprise.
Here's a closer look at the trial: https://t.co/Y1KkVmW8j8 pic.twitter.com/F8sZSAxyhU— The Boston Globe (@BostonGlobe) 30 октября 2018 г.
Об этом сообщает The Boston Globe.
Отмечается, что в связи с произошедшим будет проведено расследование.
Никакой конкретной информации об инциденте власти не предоставили.
По предварительным данным, убийство совершил сокамерник Балджера.
В 2013 году суд признал его виновным в 11 убийствах, совершённых в 1970-х и 1980-х годах.
По данным издания, американские власти в течение долгого времени вели поиски Балджера.
Он был одним из 10 наиболее опасных преступников США. ФБР объявило награду за информацию о его местонахождении в размере $2 млн По некоторым данным, Балджер стал прототипом Фрэнка Костелло — одного из главных героев фильма американского кинорежиссёра Мартина Скорсезе «Отступники» (2006 года) с актёрами Леонардо ДиКаприо и Мэттом Дэймоном в главных ролях.