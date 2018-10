В тюрьме США убит известный гангстер

In 2013, a federal jury in Boston convicted "Whitey" Bulger of participating in 11 murders in the 1970s and 1980s while running a sprawling criminal enterprise.

Here's a closer look at the trial: https://t.co/Y1KkVmW8j8 pic.twitter.com/F8sZSAxyhU— The Boston Globe (@BostonGlobe) 30 октября 2018 г.