Украинские военные отказались возвращаться в Дебальцево

Перед украинскими военными в районе проведения операции объединенных сил (ООС — пришла на смену антитеррористической операции в Донбассе) не стоит задача продвижения вперед или возвращения под контроль Киева определенных населенных пунктов. Об этом в интервью «Би-би-си Украина » заявил командующий ООС Сергей Наев

«Цель ООС — освобождение всей территории, временно оккупированной Россией (таковыми Украина считает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики — прим. «Ленты.ру»). Президент [Петр Порошенко] подчеркнул, что это можно сделать только политико-дипломатическим путем. Объединенные силы готовы к различным видам военных действий, предусмотренных планом ООС. Но по состоянию на сейчас у нас не стоит задача освободить Дебальцево или иной населенный пункт», — сказал Наев.

По словам командующего ООС, главной задачей подразделений является стабилизация ситуации на линии соприкосновения и гарантирование безопасности для развития Донецкой и Луганской областей.

«Непосредственно подготовка к ведению боевых действий в населенных пунктах пока не проводится. Но, подчеркиваю, мы будем готовы к выполнению тех задач, которые перед нами будут стоять», — добавил он.

Дебальцевский котел — одно из наиболее крупных окружений украинских военнослужащих за время военной операции в Донбассе. Оно произошло в середине февраля 2015 года. По различным данным, в населенном пункте были блокированы от трех до восьми тысяч бойцов Вооруженных сил Украины.