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Украинские военные отказались возвращаться в Дебальцево
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Украинские военные отказались возвращаться в Дебальцево 

Lenta.ru 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Перед украинскими военными в районе проведения операции объединенных сил (ООС — пришла на смену антитеррористической операции в Донбассе) не стоит задача продвижения вперед или возвращения под контроль Киева определенных населенных пунктов. Об этом в интервью «Би-би-си Украина» заявил командующий ООС Сергей Наев.
«Цель ООС — освобождение всей территории, временно оккупированной Россией (таковыми Украина считает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики — прим. «Ленты.ру»). Президент [Петр Порошенко] подчеркнул, что это можно сделать только политико-дипломатическим путем. Объединенные силы готовы к различным видам военных действий, предусмотренных планом ООС. Но по состоянию на сейчас у нас не стоит задача освободить Дебальцево или иной населенный пункт», — сказал Наев.
По словам командующего ООС, главной задачей подразделений является стабилизация ситуации на линии соприкосновения и гарантирование безопасности для развития Донецкой и Луганской областей.
«Непосредственно подготовка к ведению боевых действий в населенных пунктах пока не проводится. Но, подчеркиваю, мы будем готовы к выполнению тех задач, которые перед нами будут стоять», — добавил он.
Дебальцевский котел — одно из наиболее крупных окружений украинских военнослужащих за время военной операции в Донбассе. Оно произошло в середине февраля 2015 года. По различным данным, в населенном пункте были блокированы от трех до восьми тысяч бойцов Вооруженных сил Украины.
По официальным данным Киева, в ходе операции погибли 66 военных, еще около 300 получили ранения. В Минобороны ДНР заявляли, что в Дебальцево, которое в настоящее время входит в состав самопровозглашенной республики, погибли более трех тысяч украинских силовиков.
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