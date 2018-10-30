Меркель оценила последствия ухода с поста главы ХДС

Меркель оценила последствия своего ухода с поста главы ХДС

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что уход с поста председателя партии Христианско-демократический союз не повлияет на ее позиции на международных переговорах в будущем.

"Я думаю, что ничего не изменится в переговорной позиции на международных переговорах. Можно даже сказать, у меня будет больше времени, чтобы сконцентрироваться на обязанностях главы правительства", — заявила Меркель в ходе совместной конференции с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Трансляцию велась на сайте канцелярии главы ФРГ.

Меркель также вновь отметила, что не будет вмешиваться в "открытый процесс" избрания нового председателя партии.

Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, в понедельник сообщила, что не будет претендовать на пост канцлера в 2021 году. Также глава Христианско-демократического союза (ХДС) не намерена бороться за место в бундестаге , а на партийном съезде в декабре в Гамбурге не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ХДС.

Решение Меркель связано с драматичной потерей голосов ХДС на выборах в федеральной земле Гессен. По предварительным данным, партия Христианско-демократический союз получила на выборах в Гессене 27% голосов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 19,8%, "Зеленые" — 19,8%, "Альтернатива для Германии" — 13,1%, Свободная демократическая партия (СвДП) — 7,5%, "Левые" — 6,3%.