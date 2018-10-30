ЧП на Северном флоте, селфи с упавшего Boeing и другие события дня

«Адмирал Кузнецов» пострадал при ЧП с плавдоком
АО "82 судоремонтный завод"
Авианосец «Адмирал Кузнецов» получил повреждения после инцидента с плавучим доком. Во время вывода авианосца из дока на его палубу упал кран.
Крушение Су-27: Киев уличили во вранье
Пилот разбившегося в октябре СУ-27 мог захотеть впечатлить представителя нацгвардии США, который находился на борту.
ФСБ задержала сдавшего Петрова и Боширова информатора
СМИ сообщили, что ФСБ вычислила человека, продавшего данные о поездках за рубеж Александра Петрова, Руслана Боширова и некоторых других лиц.
Кремль отреагировал на уход Меркель
Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, в понедельник сообщила, что не будет претендовать на пост канцлера в 2021 году.
Россия закрыла для НАТО Азовское море
Россия не пустит корабли НАТО в Азовское море. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Умные" счетчики за свет станут обязательными
Интеллектуальные приборы учета электроэнергии повсеместно начнут устанавливать в домах в России с 2021 года.
Курица резко подорожала
Жаркое лето привело к общему снижению поголовья кур в хозяйствах и снижению веса птицы.
Плюс 4-5 рублей за литр: нефтяники требуют добавки
О возможном росте цен на АЗС сразу на 4-5 рублей за литр топлива вице-премьеру Дмитрию Козаку сообщили представители нефтяных компаний.
Пиво подорожает вместе с ростом экосбора
Возросшая ставка экологического сбора увеличит и стоимость пива. Об этом Дмитрию Медведеву заявил исполнительный директор Союза пивоваров Вячеслав Мамонтов.
Пассажир упавшего Boeing успел отправить жене селфи
Пассажир Boeing 737 Max 8 индонезийской компании Lion Air, потерпевшего крушение 29 октября 2018 года, успел отправить жене селфи незадолго до смерти.