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ЧП на Северном флоте и другие события дня
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Главные события вторника 

Рамблер 2 часа назад

«Адмирал Кузнецов» пострадал при ЧП с плавдоком

АО "82 судоремонтный завод"
Авианосец «Адмирал Кузнецов» получил повреждения после инцидента с плавучим доком. Во время вывода авианосца из дока на его палубу упал кран.

Крушение Су-27: Киев уличили во вранье

Пилот разбившегося в октябре СУ-27 мог захотеть впечатлить представителя нацгвардии США, который находился на борту.

ФСБ задержала сдавшего Петрова и Боширова информатора

СМИ сообщили, что ФСБ вычислила человека, продавшего данные о поездках за рубеж Александра Петрова, Руслана Боширова и некоторых других лиц.

Кремль отреагировал на уход Меркель

Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, в понедельник сообщила, что не будет претендовать на пост канцлера в 2021 году.

Россия закрыла для НАТО Азовское море

Россия не пустит корабли НАТО в Азовское море. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Умные" счетчики за свет станут обязательными

Интеллектуальные приборы учета электроэнергии повсеместно начнут устанавливать в домах в России с 2021 года.

Курица резко подорожала

Жаркое лето привело к общему снижению поголовья кур в хозяйствах и снижению веса птицы.

Плюс 4-5 рублей за литр: нефтяники требуют добавки

О возможном росте цен на АЗС сразу на 4-5 рублей за литр топлива вице-премьеру Дмитрию Козаку сообщили представители нефтяных компаний.

Пиво подорожает вместе с ростом экосбора

Возросшая ставка экологического сбора увеличит и стоимость пива. Об этом Дмитрию Медведеву заявил исполнительный директор Союза пивоваров Вячеслав Мамонтов.

Пассажир упавшего Boeing успел отправить жене селфи

Пассажир Boeing 737 Max 8 индонезийской компании Lion Air, потерпевшего крушение 29 октября 2018 года, успел отправить жене селфи незадолго до смерти.
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