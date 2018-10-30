В Новой Зеландии могут запретить кошек

В Новой Зеландии могут запретить держать кошек

В одном из населенных пунктов острова Южный в Новой Зеландии местным жителям хотят запретить держать домашних кошек. Об этом сообщает новостной медиаресурс news.com.au.

Органы государственной власти новозеландского региона Саутленд, отвечающие за состояние окружающей среды, предлагают установить новые правила содержания домашних кошек в небольшой деревне Омауи. Если законодательный акт будет принят, то через пару десятилетий все представители семейства кошачьих в прибрежном поселке могут полностью исчезнуть. Местным жителям хотят вменить в обязанность стерилизовать своих кошек и не подменять их в случае смерти.

Экологи объясняют свою позицию тем, что на территориях, прилегающих к населенному пункту, расположены национальные заповедники с их уникальной природой. Домашние кошки представляют серьезную угрозу для окружающей флоры и фауны, так как охотятся на птиц, ящериц, жуков, а также повреждают растения.

Несмотря на доводы защитников природы, возможность введения запрета на кошек вызвала негодование общественности. Местная природоохранная группа Omaui Landcare Charitable Trust поддерживает предлагаемые изменения. Ее председатель Джон Коллинз уверен, что в Омауи кошек не должно быть. По словам эколога, он и его единомышленники не имеют ничего против кошек. Как объяснил Коллинз, активисты выступают за сохранение естественной природной среды в ее первозданном состоянии, а хозяева домашних животных должны учиться ответственному содержанию.

Владельцы кошек заявляют, что намерены бороться с предложением властей. Одна из жительниц Омауи, Нико Джарвис, у которой дома живет три кошки, считает, что ее питомцы — единственный эффективный способ справиться с грызунами.

"Это похоже на полицейское государство

Оно даже не регулирует возможность людей иметь кошку. Оно говорит, что у вас не может быть кошки", — сетует Джарвис в интервью газете Otago Daily Times.

В последние годы политики в Новой Зеландии уже неоднократно призывали к введению поэтапного запрета на кошек. И каждый раз такие намерения вызывают ожесточенные дебаты в обществе.

Согласно статистическим данным Новозеландского совета животных-компаньонов за 2016 год жители страны держали около 1,13 млн домашних кошек, то есть на каждое домохозяйство приходилось по 1,5 представителя семейства кошачьих.

По результатам исследования, проведенного в 2013 году американскими биологами из Смитсоновского института биологии охраны природы, безнадзорно гуляющие домашние кошки только в США ежегодно убивают 1,3-4,0 млрд птиц и 6,2-22,3 млрд мелких млекопитающих. По итогам научной работы, ученые пришли к выводу, что для борьбы с этой проблемой необходимы научно обоснованные методы и политическое вмешательство.

Материал предоставлен проектом +1. Больше новостей о социальной ответственности ищите здесь.