Ещё
Норвежский министр появился в свитере с рыбками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Норвежский министр пришел на пресс-конференцию в свитере с рыбками 

Lenta.ru + ещё 4 39 минут назад
Фото: NATO News / YouTube
Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен пришел на пресс-конференцию в узорчатом свитере. На это обратило внимание РИА Новости.
На мероприятие, посвященное военным учениям НАТО Trident Juncture, он пришел в белом свитере, на котором вышиты солнца, лодки в море и рыбки.
«Эти учения — отличная возможность для Норвегии потренировать нашу способность принимать и справляться с большим количеством сил и средств из-за рубежа, работать совместно с союзниками и партнерами», — сказал Бакке-Йенсен.
Учения под названием Trident Juncture 2018 («Единый трезубец-2018») проходят в октябре-ноябре этого года. В них в общей сложности примут участие более 40 тысяч военных из 31 страны — как государств, входящих в альянс, так и их партнеров, таких как Швеция и Финляндия.
В августе жена президента США Мелания Трамп появилась в куртке с надписью «I really don`t care. Do U?». Она летела в штат Техас, где она должна была посетить центры содержания разделенных с родителями детей-мигрантов.
Последние новости
Apple выпустила новый MacBook Air и безрамочный iPad На Украине побоялись нового территориального конфликта с Россией «Адмирал Кузнецов» получил пятиметровую пробоину
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина кровавого конфликта россиян в Антарктиде108
Путин сказал, какой день Россия никогда не забудет422
Эрдоган объявил о масштабной военной операции в Сирии149
ЧП в Москве, есть пострадавшие31
Патриарх Кирилл высказался о «поездке в Константинополь»118
Видео
00:11
Появилось видео с места аварии с «Адмиралом Кузнецовым»
Происшествия
03:24
Названа причина кровавого конфликта россиян в Антарктиде
Происшествия
01:24
Хабенский судится из-за элитной недвижимости
Шоу-бизнес
01:22
Путин сказал, какой день Россия никогда не забудет
Политика
00:55
Решена судьба моряков задержанного Киевом судна РФ
Украина В мире
00:43
Эрдоган объявил о масштабной военной операции в Сирии
В мире Статьи
02:48
Патриарх Кирилл высказался о «поездке в Константинополь»
Общество
00:31
ЧП в Москве, есть пострадавшие
Происшествия Новости Москвы
20:14
Праздничная атмосфера. Как простились с Караченцовым
Шоу-бизнес Статьи
01:04
Док ушел на дно: причины аварии в Мурманске
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение