Норвежский министр появился в свитере с рыбками

Норвежский министр пришел на пресс-конференцию в свитере с рыбками

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен пришел на пресс-конференцию в узорчатом свитере. На это обратило внимание РИА Новости

На мероприятие, посвященное военным учениям НАТО Trident Juncture, он пришел в белом свитере, на котором вышиты солнца, лодки в море и рыбки.

«Эти учения — отличная возможность для Норвегии потренировать нашу способность принимать и справляться с большим количеством сил и средств из-за рубежа, работать совместно с союзниками и партнерами», — сказал Бакке-Йенсен.

Учения под названием Trident Juncture 2018 («Единый трезубец-2018») проходят в октябре-ноябре этого года. В них в общей сложности примут участие более 40 тысяч военных из 31 страны — как государств, входящих в альянс, так и их партнеров, таких как Швеция и Финляндия.

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