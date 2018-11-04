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США признали роль России в Сирии
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США признали роль России в решении вопроса гумпомощи для Сирии 

RT на русском + ещё 34 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
США признали позитивную роль России в решении вопроса доставки гуманитарной помощи в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии и призвали российские власти продолжить работу с сирийским правительством для устранения этой проблемы в будущем.
«Мы также признаём роль России в убеждении режима, наконец, выполнить постановления Совета Безопасности ООН на поставку. Мы надеемся, что Россия будет использовать своё влияние с режимом для устранения продолжающегося отсутствия гуманитарного доступа на большей части территории Сирии», — говорится в заявлении Госдепа США.
Ранее сообщалось, что российская военная полиция обеспечила безопасность гуманитарного конвоя ООН, следовавшего из Дамаска в лагерь беженцев «Эр-Рукбан».
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