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Порошенко встретился с Константинопольским патриархом
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Порошенко в Стамбуле проводит встречу с Константинопольским патриархом 

РИА Новости + ещё 30 11 часов назад
Фото: REUTERS / Osman Orsal
Президент Украины Петр Порошенко в Стамбуле проводит встречу с Константинопольским патриархом Варфоломеем, сообщил в субботу пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.
Порошенко 3 и 4 ноября будет находиться в Турции, где запланирована его встреча с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Как сообщила представитель главы украинского государства в Верховной раде Ирина Луценко, Порошенко также намерен встретиться с Константинопольским патриархом Варфоломеем.
"Продолжается встреча президента Украины с Вселенским патриархом Варфоломеем в Стамбуле", — написал Цеголко в своем микроблоге в Twitter
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