Одна бабка сказала, а Трампу понравилось

Одна бабка сказала. Трампу впервые понравилась идея Клинтон

Информационный маховик заработал. Трамп уже выразился в том духе, что с удовольствием схлестнулся бы с Хиллари вновь. Добавил, впрочем, что с тем же удовольствием расправился бы с любым из Демпартии. Но к Клинтон-то у него все равно особые чувства.

Первым делом подумалось, что это Билл забил. Ну, или просто забыл — тоже ведь немолод — дать Хиллари таблетку. Вот и взялась она за старое. Снова при людях сказала, что хотела бы быть президентом. Но когда она в том же эфире не исключила еще одной попытки сделать это, стало ясно: ее случай настолько тяжелый, что даже время не лечит. Все-таки нужна таблетка.

Оплошность экс-президента тут же попытались исправить помощники экс-госсекретаря. Заявили, что ее неправильно поняли. Участие в выборах главы государства в ее планах не значится. Она, конечно, выказала желание в январе 2021-го увидеть в Овальном кабинете демократа, но в принципе, а не в зеркале. Один из ее доверенных лиц так и вовсе пошутил, что у его патронессы "гораздо больше шансов на то, что она выиграет в лотерею".

Но информационный маховик уже заработал. Да и Трампу в кои-то веки понравилась идея Клинтон. Он выразился в том духе, что с удовольствием схлестнулся бы с ней вновь. Добавил, впрочем, что с тем же удовольствием расправился бы — а иного варианта он не рассматривает — с любым из Демпартии. Но к Хиллари-то у него все равно особые чувства. Первый поверженный соперник — как первая близость. Хочется повторить. Так, собственно, и распространяются слухи. Одна бабка сказала, один дед подхватил. И вот уже вся Америка обсуждает вероятность матча-реванша.

Сама Клинтон, надо полагать, безо всякой задней мысли вспомнила о своих амбициях лишь ради того, чтобы подыграть соратникам за неделю до выборов в конгресс: мол, "вначале возьмем его, а потом и Белый Дом". Но после всех этих разговоров она теперь тоже подумает: а почему бы, черт возьми, и не тряхнуть стариной. Сколько ей через три года будет? 74. Ерунда. Елизавете Второй — 92 и ничего — бодрячком. Там, правда, работа — не бей лежачего. Ну так и для Хиллари главное — в резиденцию американских президентов попасть, а пашут пусть специально обученные люди.

Зародись такая мысль в ее голове, она не была бы лишена логики поступательного движения. Step by step. Вначале Клинтон уступила в полуфинале Обаме. Затем дошла до финала. Выходит, ей сам бог велел попробовать еще раз, тем паче, что он троицу любит. А Трампа, видимо, не очень. Судя по вновь падающему рейтингу, правит-то он не бог весть как.

А работу над ошибками Хиллари провела. В мемуарах с говорящим названием "Что случилось?" честно признала, что кампанию-2016 проиграла из-за "распространенного предположения, что я выиграю" и из-за того, что женщина. Все это поправимо. Теперь в ее успех не верят даже помощники. Что же касается гендерной принадлежности, то нет смысла пробивать этот пресловутый "стеклянный потолок", если достаточно просто сменить пол. У них это быстро. А там, глядишь, все срастется. И, кто знает, может тогда и произойдет это чудесное перевоплощение. Ведь и старая кляча еще способна стать темной лошадкой. Особенно если вовремя не дать ей таблетку.