Тимошенко намерена добиться от РФ компенсаций из-за утраты Крыма и Донбасса

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах президента Украины намерена добиться от РФ компенсации убытков, якобы нанесенных утратой Донбасса и Крыма , жители которых проголосовали за независимость от Киева на референдумах; украинцы могут получить около 100 миллиардов евро, считает она.

На Украине политики начали агитацию в преддверии выборов президента и парламента, несмотря на то, что официально избирательная гонка еще не началась. По оценкам политологов, наиболее активно агитацию ведет Тимошенко, которая уже представила часть "нового курса" для страны, который касался экономики. Выборы президента пройдут весной 2019 года. Тимошенко уже несколько месяцев остается лидером президентского рейтинга.

"Если все пострадавшие украинские граждане подадут иски против государства-агрессора, то общая сумма претензий, рассчитанных согласно практике Европейского суда по правам человека, превысит 100 миллиардов евро ", — сказала Тимошенко во вторник во время презентации стратегии по решению конфликта в Донбассе и реинтеграции этого региона в состав Украины.

Она отметила, что цель ее команды — добиться от РФ компенсации за ущерб, нанесенный украинским гражданам, бизнесу и государству. По ее утверждению, материальную компенсацию смогут получить украинские военные, получившие ранения в Донбассе, семьи погибших, а также переселенцы. Кроме того, по мнению Тимошенко, должна быть проведена инвентаризация убытков, которое понесли граждане и государство.