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Бурджанадзе рассказала о своих политических планах
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Нино Бурджанадзе рассказала о своих политических планах 

RT на русском 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Экс-спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе в беседе с газетой «Известия» рассказала о своих политических планах.
«В 2019 году, скорее всего, в Грузии будут досрочные парламентские выборы, поэтому мы сейчас начинаем активно готовится к ним. Мы должны добиться того, чтобы никто не смог сфальсифицировать результаты. Я уверена, что в этом случае мы получим серьёзную поддержку. Конечно, нам будет тяжело, ведь у меня и моей партии нет тех ресурсов, которые есть у Национального движения: телевидения, административного ресурса», — заявила она.
По её словам, вполне вероятно, что после выборов у её партии будет реальная возможность влиять на политику страны.
«Мы начинаем бороться за будущее Грузии», — добавила Бурджанадзе.
Ранее ЦИК Грузии объявил итоги выборов президента после подсчёта 100% голосов.
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