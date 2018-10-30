Нино Бурджанадзе рассказала о своих политических планах

«В 2019 году, скорее всего, в Грузии будут досрочные парламентские выборы, поэтому мы сейчас начинаем активно готовится к ним. Мы должны добиться того, чтобы никто не смог сфальсифицировать результаты. Я уверена, что в этом случае мы получим серьёзную поддержку. Конечно, нам будет тяжело, ведь у меня и моей партии нет тех ресурсов, которые есть у Национального движения: телевидения, административного ресурса», — заявила она.

По её словам, вполне вероятно, что после выборов у её партии будет реальная возможность влиять на политику страны.

«Мы начинаем бороться за будущее Грузии», — добавила Бурджанадзе.