Венгрия пошла на уступки Украине

Венгрия все же пошла на уступки Украине

Венгрия сменила название должности уполномоченного правительства страны по Закарпатской области Украины . Об этом со ссылкой на решение, опубликованное Министерством юстиции Венгрии, сообщает «Европейская правда».

Указ, подписанный вице-премьером страны Жолтом Шемьеном , меняет название должности с «уполномоченного по Закарпатью» на «уполномоченного министра, ответственного за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берега (самый восточный регион Венгрии — прим. »Ленты.ру» ) и Закарпатской области, а также за координацию программы детских учебных заведений Карпатского региона».

Теперь, как отмечается, в названии должности речь идет не о развитии одной лишь Закарпатской области, а о сотрудничестве двух соседних приграничных регионов. Фактически Будапешт вернул должности уполномоченного предыдущее название, однако теперь к его обязанностям также прибавилась работа с дошкольными учебными заведениями Закарпатья.

Должность уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов в Карпатском бассейне власти Венгрии, решили создать в июне, после того, как стало известно о нарушении прав его соотечественников в данном регионе. Министерство иностранных Украины потребовал официальных разъяснений по данному решению.