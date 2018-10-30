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Венгрия пошла на уступки Украине
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Венгрия все же пошла на уступки Украине 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Венгрия сменила название должности уполномоченного правительства страны по Закарпатской области Украины. Об этом со ссылкой на решение, опубликованное Министерством юстиции Венгрии, сообщает «Европейская правда».
Указ, подписанный вице-премьером страны Жолтом Шемьеном, меняет название должности с «уполномоченного по Закарпатью» на «уполномоченного министра, ответственного за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берега (самый восточный регион Венгрии — прим. »Ленты.ру») и Закарпатской области, а также за координацию программы детских учебных заведений Карпатского региона».
Теперь, как отмечается, в названии должности речь идет не о развитии одной лишь Закарпатской области, а о сотрудничестве двух соседних приграничных регионов. Фактически Будапешт вернул должности уполномоченного предыдущее название, однако теперь к его обязанностям также прибавилась работа с дошкольными учебными заведениями Закарпатья.
Должность уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов в Карпатском бассейне власти Венгрии, решили создать в июне, после того, как стало известно о нарушении прав его соотечественников в данном регионе. Министерство иностранных Украины потребовал официальных разъяснений по данному решению.
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