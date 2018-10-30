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Иран обвинили в подготовке нападения на человека в Европе
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Иран обвинили в подготовке нападения на человека в Европе 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Reuters
На территории Дании арестовали уроженца Ирана, намеревавшегося совершить убийство. Об этом сообщил глава датской Службы безопасности и разведки Финн Борх Андерсен, передает Reuters.
«Мы имеем дело с иранским разведывательным агентством, которое планировало нападение на датской земле. Естественно, мы не можем и не собираемся считать это приемлемым», — заявил он.
По данным Андерсена, мужчина с гражданством Норвегии работал на спецслужбы Исламской Республики. В Дании он готовился расправиться с иранским арабом — главой датского отделения «Арабского движения борьбы за освобождение Ахваза», которую в Иране воспринимают как сепаратистскую.
Подозреваемый был взят под стражу 21 октября в Швеции и экстрадирован в Данию. Указывается, что его заметили за фотографированием и наблюдением за домом вероятной жертвы в Дании в сентябре. Мужчина отрицает какие-либо правонарушения.
Ахваз — арабский город на западе Ирана, столица провинции Хузестан. Как отмечает ТАСС, это также арабское название всей провинции. Населенный пункт является важным центром нефтяной и металлургической промышленности и одновременно одним из самых неспокойных в Иране.
Агентство указывает, что Тегеран подозревает «Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза» в организации сентябрьского теракта в городе Ахваз. Тогда четверо злоумышленников открыли огонь по проходящему военному параду. Пострадали по меньшей мере 70 человек, известно о 25 погибших. Сообщалось, что после произошедшего Иран нанес ракетный удар по восточному берегу Евфрата в Сирии, где располагались объекты организаторов теракта.
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