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Уход Меркель на руку только России
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Уход Меркель будет на руку только России, пишет немецкая газета 

РИА Новости + ещё 60 42 минуты назад
Новость о том, что канцлер Германии Ангела Меркель вскоре уйдет из политики, во всем мире восприняли с беспокойством, и лишь в России этому рады, пишет журналист немецкой газеты Der Tagesspiegel Кристоф фон Маршал.
По его словам, Меркель пользуется большой популярностью по всему миру, а Германия выступает в качестве надежного партнера при урегулировании разных конфликтов. Тем более, Германия — четвёртая по размеру экономика в мире и ведущая держава в ЕС. Что бы она ни делала, это напрямую отражается на её соседях и партнёрах.
Окончание политической карьеры канцлера переживают не с чувством облегчения, а с чувством обеспокоенности из-за потери гарантий и стабильности, отмечает автор. Меркель умеет оказать умиротворяющее воздействие, спокойно общается с разбушевавшимися политиками и смогла внести большой вклад в решение самых разных европейских проблем.
Однако фон Маршал заявляет, что единственной страной, которая будет рада уходу немецкого канцлера, станет Россия, потому что Меркель объединяла всю Европу в вопросе антироссийских санкций. Она олицетворяет договоренности, достигнутые на Минских переговорах и на других саммитах.
"Меркель всегда может напомнить о них своим партнёрам, но, когда она уйдёт, с этим будет покончено", — подчеркивает автор.
Предстоящий уход Меркель
Меркель, которая возглавляет правительство ФРГ с 2005 года, в понедельник заявила, что не будет претендовать на пост канцлера в 2021 году. Кроме того, руководитель Христианско-демократического союза (ХДС) не намерена бороться за место в бундестаге, а на партийном съезде в декабре в Гамбурге не станет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ХДС.
Решение канцлера связано с драматичной потерей голосов ХДС на выборах в федеральной земле Гессен. По предварительным данным, правящая партия получила 27% голосов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 19,8%, "Зеленые" — 19,8%, "Альтернатива для Германии" — 13,1%, Свободная демократическая партия (СвДП) — 7,5%, "Левые" — 6,3%.
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