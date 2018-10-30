NYT: Европа потеряет лидера

NYT: после ухода Меркель Европа потеряет лидера

В начале недели Ангела Меркель объявила о своем уходе с политической сцены, после того как ее срок на посту канцлера ФРГ подойдет к концу в 2021 году. Это может произойти и раньше, если выборы будут назначены до этого, тем не менее, остается достаточно времени для того, чтобы проверить ее возможных приемников и оценить будущие вызовы, пишет NYT.

Газета характеризует Меркель, как одного из самых выдающих лидеров Запада нашего времени. Не харизма, смелость и красноречие сделали ее такой, пишет NYT. За 13 лет ее правления Германия была довольно "спокойным и процветающим местом", несмотря на некоторые политические бури.

Именно своим спокойствием, последовательностью и порядочностью она приняла на себя роль де-факто "лидера свободного мира". Как отмечает NYT, многие решения Меркель вызвали не меньше критики, чем похвалы. Осуждали ее настойчивое требование жесткой экономии в Греции, открытие границ Германии для более миллиона беженцев в 2015 году, решение, которое позже связали с снижением популярности Меркель в стране.

Тем не менее, решения первой женщины на посту канцлера Германии, которая по образованию ученый, зачастую принимались без лишней драмы, слов и спешки, говорится в материале.

Уходя в отставку, Меркель поступает правильно, пишет газета. В последнее время она и ее коалиция выглядели усталыми, рейтинги упали, а 13 с лишним лет — более чем достаточный срок для любого политического лидера, поскольку именно лучшие лидеры знают, когда пора уходить, заключает NYT.