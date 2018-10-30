Как Германия отнимает украинцев у Польши

Поток украинцев в Германию и Россию становится ударом для Польши, приближая коллапс экономики Украины

Польское издание RzeczPospolita сообщает, что послабления на рынке труда ФРГ по отношению к рабочим не из стран-членов Евросоюза может привести к оттоку украинской рабочей силы, и это нанесет серьезный удар по экономике Польши

Украинцы могут поменять Польшу на Германию

Дело в том, что в случае если Берлин действительно реализует намеченные послабления по трудоустройству для граждан тех стран, которые не входят в Евросоюз, то в таком случае большая часть украинских рабочих сразу сменит Польшу на Германию.

Это автоматически отразится на польской национальной экономике, где произойдет ряд негативных процессов — уменьшится экономический рост, произойдет давление на уровень зарплат, а также общее снижение конкурентоспособности польских компаний.

Собственно, данное мнение подтверждают тот факт, что Польша эксплуатирует украинскую рабочую силу, которая вследствие катастрофических процессов в экономике Украине и снижения уровня жизни в этой стране готова идти на любую работу в государствах Евросоюза.

И здесь Польша, которая на государственном уровне проводит политику систематического привлечения украинской рабочей силы в свою теневую экономику, является безусловным лидером среди современных европейских государств.

По сути своей, поляки применили здесь принцип «дикого капитализма», поскольку они воспользовались безвыходным положением украинцев, которые готовы идти на любую работу в Евросоюзе, причем без всяких социальных гарантий и по самой низкой тарифной ставке.

Россия все равно стоит для украинцев на первом месте

Естественно, такое варварское использование украинцев стало источником роста для польской экономики, поэтому можно сделать однозначный вывод, что эта страна является бенефициаром кризиса на Украине не только в политическом, но и в экономическом плане.

«Эти государства близки, как этнически, так и с точки зрения рынка труда. При этом, Польша и раньше была открыта для украинцев, и всегда стояла на втором месте после России по импорту украинской рабочей силы», — констатирует Суздальцев.

Как замечает эксперт, Россия продолжает лидировать в плане импорта украинской рабочей силы — в нашей стороне трудится больше 2 млн украинцев, а в Польше, если брать разные данные, от миллиона до двух. И это логично, поскольку в Польше украинцы нужны для самой тяжелой и низкооплачиваемой работы, а в России они имеют гораздо более широкие трудовые перспективы.

Трудовой рынок Германии гораздо перспективней польского

Например, наша страна, несмотря на все современные трения с Украиной, признает украинские документы об образовании, а также предоставляет жителям данной страны льготы по получению своего гражданства. В Польше подобных привилегий у украинцев нет, и там их возможности радикально ограничены, на что накладывает отпечаток и крайне низкая заработная плата.

Дело в том, что украинцы без всякого социального пакета зарабатывают в Польше порядка 400 евро в месяц, трудясь целый рабочий день, а в той же Германии минимальная зарплата превышает 1000 евро. И это при том, что на такую беспринципную эксплуатацию украинцев в Германии не пойдут, поскольку это просто не нужно современной и высокотехнологичной немецкой экономике.

Кроме того, экономика Германии исторически со времен послевоенной ФРГ ориентирована на импорт рабочей силы, в результате чего, в данной стране сформировались диаспоры из Турции, Польши, а также из стран бывшей Югославии и Балканского полуострова.

«Также здесь нужно вспомнить и мигрантские процессы в других европейских странах — например, люди из республик Прибалтики едут работать в Скандинавию, а также почему-то в полюбившуюся им Великобританию», — заключает Суздальцев.

Все это негативно влияет на Украину

По словам Андрея Ивановича, Польша заинтересована в рабочих руках из Украины, поскольку в данной стране есть такая проблема, которой нет в Германии и которая связана с тем, что Варшава не хочет допускать к себе мигрантов из стран Третьего мира.

В данном вопросе нужно вспомнить известную критику Брюсселя в отношении Варшавы и Будапешта, которые не хотят видеть на своей территории те мигрантские потоки, которые заполонили территорию Евросоюза вследствие событий арабской весны.

«Таким образом, дефицит рабочих рук в Польше закрывается путем этнически более близких украинцев, которые, естественно, не очень довольны своими условиями и не против сменить эту страну на гораздо более богатую Германию», — резюмирует Суздальцев.

Другой вопрос, что это никак не повлияет на политическую интеграцию Украины в Евросоюз, поскольку допуск физических лиц не предполагает соответствующих процессов на государственном уровне. Это мы можем увидеть и на примере Турции, которая с начала шестидесятых годов ждет вступления в Евросоюз и является, при этом, крупнейшим в Европе экспортером рабочей силы.

«Для Украины все это несет только негативные последствия, ведь порядка 20 процентов украинского трудоспособного населения сегодня работает за рубежом, а сам этот процесс имеет тенденцию к увеличению», — констатирует Суздальцев.

Все это ведет к дальнейшей деградации экономики Украины и, соответственно, углубляет кризис в данной стране.